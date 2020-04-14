السعودية | “سكني” يواصل تسليم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع خلال مارس الماضي

المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر مارس الماضي 9 مشاريع تتوزع في 8 مناطق حول المملكة،إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح برنامج “سكني”، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في مشروعين بمنطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وعرعر، بالإضافة إلى فلل أخرى جاهزة في مشروع إسكان تبوك منطقة تبوك، وإسكان القريات بمنطقة الجوف، وإسكان النبهانية بمنطقة القصيم.

كما شمل التسليم 4 مشاريع أخرى، تشمل إسكان الاحساء 1و2 بالمنطقة الشرقية، وإسكان نجران بمنطقة نجران، وإسكان العلا بمنطقة المدينة المنورة، وإسكان حائل بمنطقة حائل.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط

https://sakani.housing.sa/projects-map.

ويشرف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على 74 مشروعاً ضمن مشاريع البيع على الخارطة توفر نحو 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250 – 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتم زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد

من استيفائها للمواصفات والمقاييس وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين في

الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونياً.

وكانت أعداد المستفيدين من خدمات “سكني” الرقمية” قد سجّلت تضاعفًا، إذ بلغ المعدل اليومي للمستفيدين منها 6 آلاف خدمة خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي تجاوز 188 ألف أسرة من خلال موقع وتطبيق “سكني”، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة