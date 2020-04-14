شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صيادين بحوزتهم أسلحة وطيور في محمية نفود العريق والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوة حماية المناطق المحمية في محمية نفود العريق التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية من ضبط مجموعة من المخالفين، وتم العثور بحوزتهم على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد الأخرى، ومجموعة من الطيور المصيدة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صيادين بحوزتهم أسلحة وطيور في محمية نفود العريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.