شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات وتعافي 84 حالة والان نبدء بالتفاصيل

- ٥٣٦٩ حالة إجمالي الإصابات منها ٤٤٠٧ حالة نشطة و٦٢ حرجة

- لا توجد إثباتات علمية بأن الفيروس ينخفض تأثيره وانتشاره في الصيف

- الحيوانات الأليفة والبعوض لا ينقلون الوباء ولكن يجب الحرص

- أجرينا أكثر من ١٥٠ ألف فحص مخبري تأكيدي بالتقنيات المتقدمة للفيروس

- متحدث الشؤن البلدية: على كل منشأة توفير غرف في سكن العمالة لعزل المصابين والتواصل مع937

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة سجلت ٤٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على عدد من مدن المملكة.

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وقال د. محمد العبد العالي فى المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات وباء "كورونا": إن "إجمالي الحالات في المملكة ٥٣٦٩ حالة، منها ٤٤٠٧ حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن ٦٢ حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة".

وأضاف أن إجمالي حالات التعافي ٨٨٩ حالة، بعد تسجيل ٨٤ حالة جديدة ، فيما تم تسجيل ٨ وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى ٧٣ حالة، معظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار متحدث الصحة إلى أنه لا توجد إثباتات علمية، بأن فيروس كورونا ينخفض تأثيره وانتشاره عند دخول فصل الصيف، كم أنه لا توجد دراسة تؤكد نقل الحيوانات الأليفة للفيروس، ولكن بشكل عام يجب الحرص على عدم ملاعبتها والقرب منها إلا بعد التأكد من نظافتها، ولم يثبت أيضا أن البعوض ناقل لفيروس كورونا.

وقال العبد العالي أن الغرغرة والمضمضة بالماء والملح لم تثبت جدواها علميًا، والإكثار منها قد يسبب الجفاف والتشققات الداخلية، وهناك بعض الخلطات غريبة وعجيبة جدًا، وأشبه بالخرافات، ونحذر الجميع منها، كما نحذر من الشائعات، ونرجو أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وقال قدمنا في المملكة أكثر من ١٥٠ ألف فحص مخبري تأكيدي بالتقنيات المتقدمة لفيروس كورونا، وهو ما يجعل المملكة من الدول التي تستطيع رصد الإصابات مبكرًا، والخطوات الاستباقية المبكرة التي اتخذتها المملكة جعلتها تكسب وقاية من دخول الفيروس مقارنة بدول كثيرة دخل لديها بشكل سريع، والتقييم يتم على أعلى مستوى بشكل يومي لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن عودة الحياة لطبيعتها.

ومن جانبه قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية نايف العتيبي: تم اتخاذ اشتراطات جديدة لسكن العمالة مناسبة لمواجهة كورونان وعلى كل منشأة توفير عدة غرف في سكن العمالة لعزل المصابين والتواصل مع 937.