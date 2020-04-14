مرتديا الكمامة.. الرئيس الجزائري يزور مؤسسات طبية بالعاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى رئیس الجمھورية الجزائرية، عبدالمجید تبون، زيارة إلى مختلف المؤسسات الطبية في الجزائر العاصمة. محكمة ألمانية تحتمي بالكمامات أمام زعيم داعش

واستھل الرئیس تبون زيارته بمستشفى بني مسوس، حيث وقف على ظروف عمل السلك الطبي وشبه الطبي واستمع لانشغالات الأطباء والعمال. ترامب يهزم كورونا برقم قياسي

كما أدى الرئيس الجزائري زيارة إلى الصيدلية المركزية، ووقف على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمع لشرح المسؤولين بالمؤسسة.

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