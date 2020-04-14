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اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض سينعقد الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG) في 15 أبريل 2020. سينعقد المؤتمر الصحفي الافتراضي في الساعة 4:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم 15 أبريل. سينقل المؤتمر الصحفي مباشرة على تويتر.



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