، شاهد.. "متحدث الصحة": لا إثباتات أن "كورونا" سيتراجع نشاطه في الصيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الفيروس جديد ولم تمر عليه مواسم طقس تجعلنا نستطيع الجزم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا توجد حتى الآن أي إثباتات علمية متينة ويمكن الاعتماد عليها بخصوص أن فيروس ‎كورونا ينخفض معدل نشاطه مع فترة دخول فصل الصيف.

وقال "العبدالعالي" في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا: هذا الفيروس جديد ولم تمر عليه مواسم طقس التي تجعلنا نستطيع أن نتأكد من ذلك.

وأضاف: الدراسات لا تحدد أن الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا لكن نحذر من التعامل مع الحيوانات إلا بعد التأكد من نظافتها وخالية من الأمراض لأنها قد تنقل أمراضًا أخرى.

وأردف: لم يثبت أن البعوض ناقل للفيروس، لكن البعوض معروف بأنه ناشر لكثير من الأمراض الأخرى خاصة الطفيليات ويجب الحذر والوقاية من البعوض.

وتابع: الغرغرة بالماء والملح لا تقضي على فيروس كورونا، ولا توجد خلطات تقضي على فيروس كورونا، وجميع الأعمار معرضة للإصابة.

ودعا الجميع إلى الحصول على المعلومات حول فيروس "كورونا" وتقديم الاستفسارات واستقاء المشورة من خلال القنوات الرسمية وعدم الاستماع إلى أي شائعات.

وقال "العبدالعالي": هذه الخدمات يمكن الحصول عبر مركز الاتصالات التابعة لوزارة الصحة "937" على مدار الساعة.

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