، "الجافل": الكوادر الأمنية والحرس الوطني أدهشونا بتفانيهم في الظروف العصيبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بتكريمهم من مختلف فئات المجتمع

نوّه سعد بن ناصر الجافل، إلى رجال الأمن من مختلف القطاعات، بجانب رجال الحرس الوطني ممثلًا في لواء التدخل السريع الخاص، وذلك نسبة لما يقومون به من جهد كبير بكل مهنية واحترافية، وبأداء بطولي غير مسبوق، في حماية الوطن والمواطن خلال هذه الأيام العصيبة، مشيرًا إلى أنهم قد ادهشونا وأدهشوا العالم بتفانيهم وتعريض حياتهم للخطر، خلال عملهم ليلًا ونهارًا، للتصدّي لانتشار جائحة كورونا.

وقال الجافل في تصريح لـ"الخليج 365": إن "الملفت للنظر أن الكوادر الأمنية، بجانب لواء التدخل السريع الخاص التابع للحرس الوطني، قد أبدوا انضباطًا غير مسبوق عند تنفيذهم للأوامر الملكية الكريمة والإجراءات الاحترازية التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن، إضافة لتعاملهم الإنساني الراقي، مع المواطن والمقيم على حدّ سواء، وهم بذلك يمثلون قلب المجتمع النابض، والحافظ للكيان المجتمعي".

وأشار "الجافل" إلى أنه عند تفشّي أزمة كورونا وإسناد المهام الجسيمة للقطاعات الأمنية المختلفة وقوات الحرس الوطني، وعلى الرغم من حجم المسؤولية الكبيرة في وطننا المترامي الأطراف، لكن بمرور الوقت أثبتوا لنا أنهم على قدر المسؤولية، الملقاة على عاتقهم، وأنهم أبطال يُعتمد عليهم في الأوقات والأزمات العصيبة التي يمر بها مجتمعنا السعودي.

وناشد "الجافل" كافة فئات المجتمع السعودي، بتكريم الكوادر الأمنية بكافة قطاعاتها، إضافة لقوات الحرس الوطني، ممثلًا في لواء التدخّل السريع الخاص، نسبة لإسهامهم بجهود كبيرة في الحدّ من انتشار فيروس كورنا، نتيجة لتنفيذهم الأوامر الملكية والإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أقل ما يقدم لمن ضحوا في سبيل توفير الأمن والأمان، وسلامة وصحة المجتمع، وقال إن كل من ارتدى الزي العسكري والأمني يمثلون مصدر فخرنا واعتزازنا، وذلك لأننا مجتمع يقدر ما يُقدم له.

ومضى "الجافل" قائلًا: إن "عمل هؤلاء الأبطال لم يتوقف في التواجد فقط في الطرق والشوارع الرئيسة، بل ظلوا يتمركزون أيضًا داخل الأحياء والشوارع الفرعية؛ تأكيدًا للتقيد بتنفيذ الأوامر والإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي".

وأضاف: أن "ذاكرة الوطن ستظلّ تحفظ الجهد التاريخي الذي سطره أبطال القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها، ولواء التدخل السريع الخاص في الحرس الوطني، والتي كانت وما زالت محل إشادة جميع فئات المجتمع السعودي، الذي سيحفظ لهم هذا العمل البطولي".

وختم سعد بن ناصر الجافل حديثه بالقول: إن "حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- قامت بما يليها وأكثر، واتخذت كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين؛ لذا ينبغي علينا جميعًا نحن كمواطنين التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والأمنية، التي تحفظ لنا أمننا وسلامتنا، وصحة مجتمعنا".