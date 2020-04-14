محمد بن مسعود - الدمام - للتنقل خلال فترة منع التجوال بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول. ووثقت "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءاً من الساعة الـثالثة ظهراً. كما رصدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع. فيروس كورونا الجديد منع التجول 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 05:18 PM Advertisements للتنقل خلال فترة منع التجوال الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول. ووثقت "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءاً من الساعة الـثالثة ظهراً. كما رصدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع. الكلمات المفتاحية ، الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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