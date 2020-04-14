شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الحالات الـ8 المتوفاة جميعها لمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، تفاصيل الحالات الثمانية التي توفيت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن الحالات المتوفاة هي لمقيمين منهم 4 حالات في المدينة و3 حالات في مكة، وحالة وفاة في جدة.

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وأشار إلى أن معظم هذه الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم بين الـ41 و الـ71 عاما .

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 5369 حالة إصابة.