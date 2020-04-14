خطوات استلام الطلب بطريقة آمنة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حددت وزارة الصحة عدة خطوات لضمان استلام الفرد لأى طلب بطريقة آمنة لحمايته من فيروس حددت وزارة الصحة عدة خطوات لضمان استلام الفرد لأى طلب بطريقة آمنة لحمايته من فيروس كورونا الجديد. وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي: 1-التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجل لدى هيئة الاتصالات. Advertisements 2-وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر. 3-الدفع الإلكتروني بدل النقدي 4-غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه 5-التخلص من الأكياس والغلاف الخارجيللطلب فور استلامهوتعقيم أى سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء أن أمكن.

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