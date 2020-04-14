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خطوات استلام الطلب بطريقة آمنة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حددت وزارة الصحة عدة خطوات لضمان استلام الفرد لأى طلب بطريقة آمنة لحمايته من فيروس الجديد.

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

1-التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجل لدى هيئة الاتصالات.

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2-وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر.

3-الدفع الإلكتروني بدل النقدي

4-غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه

5-التخلص من الأكياس والغلاف الخارجيللطلب فور استلامهوتعقيم أى سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء أن أمكن.

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