شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: يجوز للحامل والمرضعة أن تفطرا رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، حكم إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، خاصة التي تشهد رمضان في شهرها الآخير.

وقال "الخثلان": " إذا احتاجت للفطر فإنها تفطر، وبعد الولادة فالظاهر أنها تفطر لأنها نفساء، أما الشهر الأخير من الحمل فإذا شقّ عليها الصوم فيجوز لها أن تفطر فإن الحامل والمرضعة يجوز لهما أن تفطرا ".