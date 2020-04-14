شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «الأكاديمية المالية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إنشاء أكاديمية باسم (الأكاديمية المالية)، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.
وعلى جانب آخر، اعتمد المجلس الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.
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