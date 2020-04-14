شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل ثاني إصابة بكورونا في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شهدت منطقة حائل تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك لمقيم مصري مسن.

وظهرت أعراض المرض على المصاب بعد بأيام من قدومه من المدينة المنورة، إلا أنه لم ينتبه لها وظن أنها إنفلونزا عادية.

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وعندما اشتدت حدة الأعراض عليه ذهب لإحدى المستشفيات الخاصة، وأجرى فحوصات التى أثبتت إصابته بالفيروس الجديد.

وتم عزل المصاب لتلاقي الرعاية المناسبة، فيما تم التحفظ على عدد من المخالطين له.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19.