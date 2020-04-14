شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي: لم نتأكد من انخفاض الفيروس في فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي بعض الشائعات التي تتعلق بالفيروس الوبائي حول انخفاض الفيروس في فصل الصيف بانه لم يتم التأكد من ذلك بعد.

واوضح العبدالعالي بان الفيروس جديد ولم تمر عليه مواسم ليتم التاكد من انتقال الفيروس، أكثر في فصل الشتاء منه في فصل الصيف، فلم تمر عليه مواسم للتاكد.