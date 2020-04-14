شكرا لمتابعة خبر عن عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية من مدة تأشيرة الزيارة للسياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية ـ التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة ـ من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
ووافق المجلس، على تعديل المواد (الأولى) و (الثالثة عشرة) و (الثالثة والعشرين) و (السادسة والعشرين) و (السابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.
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