تعليم الطائف تستقبل المقررات الدراسية الجديدة

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قامت وزارة التعليم بإرسال أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442هـ إلى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف. قامت وزارة التعليم بإرسال أول دفعة من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442هـ إلى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف. وتم تخزين المقررات الجديدة في المخازن التابعة للإدارة، على أن يتم إرسال باقي المقررات خلال الفترة القادمة. يذكر أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة التى تقوم بها وزارة التعليم بشأن العام الدراسى القادم.

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