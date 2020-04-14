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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتضمنت اللائحة، أن خدمة إشهار حق ضمان يكون مقابلها المالي 200 ريال، وتعديل إشهار حق ضمان 100 ريال، وإنهاء إشهار حق ضمان 100 ريال، وتعديل وإنهاء الإشهار بناء على حكم قضائي يكون مجانًا، بينما مستخرج تقرر بحث معتمد يكون بـ 400 ريال. ويمكن الإطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .

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