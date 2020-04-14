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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح بشأن طريقة التعامل مع طفايات الحريق في المنزل. وجهت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح بشأن طريقة التعامل مع طفايات الحريق في المنزل. ونصحت المديرية وضع الطافية في مكان بارز لجميع أفراد الأسرة ليسهل الوصول إليها، مع ضرورة وضعها بشكل رأسي. وشددت على إبعادها عن عبث الأطفال، وعمل الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى تدريب كافة أفراد الأسرة على طريقة استخدامها.

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