تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج لإعادة تأهيلها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.
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