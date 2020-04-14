بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 499,321 حبة كبتاجون إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تواصل الجمارك جهودها لإحباط محاولات العبث بمقدرات وأمن المملكة، حيث تمكن أبطالها من إحباط محاولة تهريب 499,321 حبة كبتاجون في منفذ الحديثة.
وأوضحت أن الحبوب كانت مخبأة في دبة عادم الوقود بإحدى الشاحنة الحاملة لإرسالية حجر بناء قادمة من خارج المملكة.
كما تم ضبط كميات أخرى كانت مخبأة داخل أسطونات الهواء المخصصة لفرامل عجلات مقطورة الشاحنة، بالإضافة إلى ضبط المستقبلين لهذه الكمية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
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