شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ فضلًا عن الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

وتوقع المذكرة في مجال سلامة الغذاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.