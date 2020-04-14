شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تغلق مصنع معقمات لاستخدامه مواد مجهولة المصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، وجهات أمنية جولاتها التفتيشية والرقابية على مصانع المعقمات بالرياض. واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، وجهات أمنية جولاتها التفتيشية والرقابية على مصانع المعقمات بالرياض. وقامت الهيئة خلال جولاتها بإغلاق أحد المصانع لاستخدامه مواد مجهولة المصدر لصناعة المعقمات وذلك بحسب تغريده على حساب الهيئة عبر"تويتر" . Advertisements وأحالت الجهات المعنية أصحاب المصنع لإستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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