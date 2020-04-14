بالفيديو.. سيل الجفة شمال غرب نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): رصدت عدسة طقس مقطع فيديو، للامطار الغزيرة في سيل الجفة شمال غرب نجران. رصدت عدسة طقس مقطع فيديو، للامطار الغزيرة في سيل الجفة شمال غرب نجران. وأظهر المقطع سريان السيل المتدفق بالمنطقة، وذلك بعد أن حذر خبراء الطقس من الامطار التي ستشهدها المملكة لساعات وقد تمتد لأيام.

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