شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19. وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات ارتفع ليصل إلى 5369 حالة إصابة. ‏وكشف الدكتور "العبدالعالي" عن شفاء 84 حالة جديدة من فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 889 حالة، فيما سجلت الوزارة 8 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 73 حالة وفاة. ‏وفي سياق متصل، أكد متحدث وزارة الصحة، أن الحيوانات الأليفة والبعوض لم يثبت نقلهما لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا وتقييم الوضع مستمر يوميا.

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