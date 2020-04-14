شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تكشف غرامة انتهاء مهلة تجديد الرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إدارة المرور عن الغرامة المفروضة على انتهاء مهلة تجديد رخصة السيارة ردا على سؤال لاحد المواطنين.

وقالت الغدارة عبر حسابها " تويتر " بأنه في حال انتهاء مهلة الـ " 60 يوم " لتجديد الرخصة، تفرض غرامة مالية قدرها " 100 " ريال عن كل سنة تطويف.

وكان أحد المواطنين بادر بسؤال عبر الحساب بأن استمارة السيارة الخاصة به منتهية منذ 1438 اليوم، وقام بدفع 900 ريال متسائلا عن السبب في ذلك.