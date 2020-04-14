تنبيه بنشاط في الرياح وأتربة مثارة بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في مستوى الرؤية . وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل "الحناكية ، العلا ، العيص ، المدينة المنورة ، بدر ، المهد ، خيبر ، وادي الفرع ، ينبع ، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً ، منبهة بضرورة الحيطة والحذر .

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