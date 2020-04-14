الصحة السعوية تسجل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء، 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 8 حالات، ليرتفع عدد المصابين إلى 5369 مواطن.

وأفادت الصحة السعودية أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضاً اليوم.

وذكر مسؤول سعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

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وأكد أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من انتشار كورونا، محذرا من الانجرار خلف الشائعات حول الفيروس.

وأشار إلى أن الرفع المبكر لمنع التجول في البلاد قد ينعكس سلبا على الوضع الصحي، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد سجلت، أمس الأثنين، 472 إصابة.