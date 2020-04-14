رغم كورونا.. مدرسة تقيم حفل تخرج لطالباتها «عن بُعد».. والمديرة تروي التفاصيل لـ«عاجل»

اعتاد كثير من المدارس الاحتفاء بخريجيها مع نهاية كل عام دراسي، وسط أجواء احتفالية بحضور أولياء الأمور؛ حيث تعد حفلات التخرج «شيئًا مهمًا وتقديرًا معنويًا» للطلاب من الجنسين.

غير أنه بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصبحت مثل هذه المراسيم والاحتفالات أمرًا صعب التنفيذ، وهو ما جعل بعض المدارس تلجأ إلى حفلات تخرج «عن بُعد».

وفى هذا الصدد، قالت مديرة مدارس الأندلس بمكة، وفاء محمد مهدي وصاحبة فكرة إقامة حفلات التخرج عن بُعد لـ«عاجل»: إنه «منذ بداية العام الدراسي ونحن نستحضر الأفكار لترتيبات حفل التخرج للطالبات، فأخذنا أفكار وآراء بعض الطالبات من الألوان والمسيرة وحتى أدق التفاصيل، وتم الاتفاق على اليوم المقرر للحفل، وهو الأسبوع ما قبل الأخير من شهر شعبان».

وأضافت «لكن بعد قرار تعليق الدراسة، فكرنا بعمل مفاجأة للطالبات، ومشاركتهن في حفل التخرج الذي سيكون عن بُعد».

وبادرت وكيلة المرحلة سلوى الشريف، بالتحضير لفيديو لنشره في جروب جميع الطالبات بالمدرسة، ومواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم المحدد لحفل التخرج الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الطالبات.

وأضافت مديرة مدارس الاندلس، أن الفيديو الذي شاركنا فيه الطالبات كان بنفس تفاصيل الحفل الواقعي، وكان له أثر كبير على نفوس الطالبات وأولياء أمورهن، فوق ما كنا نتصور في ظل هذه الظروف، والأجمل تجديد الابتسامة، حيث استطعنا من خلال ذلك إدخال الفرحة بقلوب الطالبات، وبعضهن ارتدين عباءة التخرج وشاركن بالفرحة.

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وبينت «وفاء»، أن الهدف من الحفل عن بعد، هو تعزيز المواطنة لدى الطالبة، وأن أدوارنا جميعًا تكاملية، والفرحة في وطنا في ظل الأمن والأمان مستمرة، ونزف خريجاتنا ونؤكد لهن أننا معهن.

وأضافت مديرة مدارس الأندلس، أن المقترح موجود بعد العودة للمدارس وانتهاء الأزمة الحالية، ولدينا فكرة للخريجات أيضًا بالمدرسة مع بعضهن.

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