الحصيني يتوقع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة بعدة مناطق.. والذروة الثلاثاء والأربعاء

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء هما ذروة الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني،عبر حسابه بتويتر، إنه متوقع اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة، على أجزاء من مناطق: الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة ستمتد إلى جنوب وشمال منطقة مكة المكرمة، موضحًا أن هناك فرصة لسيول وحبات برد ورياح نشطة.

وتوقع الحصيني أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وماطرة على فترات، ومن معتدلة إلى مائلة للبرودة على معظم المناطق.

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وأضاف أن قوة الحالة الممطرة ستكون جنوب الرياض والشرقية، والأحساء، وكذلك الإمارات والربع الخالي.

وقال الحصيني: بشرى للأهل (الحلال) متوقع أن ينعم الربع الخالي بأيام ماطرة.

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