طريقة تحديث حساب المواطن وإثبات الاستقلالية

دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين، إلى تحديث بياناتهم، عبر الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الإنترنت؛ حيث أوضح أن التحديث يشمل تقديم بيانات الفرد المستقل لوثائق استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو المقبل.

طريقة تحديث حساب المواطن

وفي سياق متصل، تناقل رواد موقع «تويتر» وسم «#تحديث_حساب_المواطن1» للتساؤل حول أسباب سقوط بعض منتسبي برنامج المواطن من الأهلية واقتطاع مبالغ البرنامج الشهرية في آخر دفعة تم إيداعها.

ونشر حساب المواطن رابطًا من أجل تحديث البيانات لبعض الفئات المنتسبة اليه.

وجاءت الخطوات كالآتي:

-أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

-ثانيًا: اضغط على أيقونة «تفاصيل» ثم اختر «تحديث البيانات».

-ثالثًا: أكمل الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة «التالي».

-رابعًا: قم بتسجيل جميع البيانات، التي يتطلب منك إدخالها (المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية).

اختر خيار التعهد على صحة البيانات، ثم الحفظ، ثم الضط على إرسال، وبهذا يتم إرسال بياناتك بشكل محدث.

وفي حالة استبدال مستند بآخر، احذف المستند القديم، ثم اختر إدخال مستند جديد عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، برقم الهوية الوطنية.

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إثبات الاستقلالية على حساب المواطن

كشف حساب المواطن، عن ضرورة تحديث البيانات وإرفاق أي من المستندات التالية من أجل إثبات استقلالية المسكن، التي تتضمن النحو التالي:

-عقد الإيجار الموحد.

-صك الملكية للسكن.

-مشهد إثبات السكن، سواء كان جامعيًا أو في المعاهد العسكرية.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر «تويتر»، أنه يتوجب على الفرد المستقل إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020، مضيفًا أنه سيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة في حال كان مؤهلًا ومستحقًا.

وعن التصرف حال عدم إرفاق مستند الاستقلالية، أوضح البرنامج أنه في حال لم يتم إرفاق المستند، ستتأثر الأهلية، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخرًا بذلك، خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو.

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