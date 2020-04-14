هل سائقي شاحنات نقل البضائع بحاجة تصريح تنقل

أكدت الهيئة العامة للنقل بأن كافة أنشطة نقل البضائع بالشاحنات مستثناة من منع التجول داخل المدن وبينها، في جميع الأوقات، ولا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل حاليا.



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