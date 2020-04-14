السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد



المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

كما رصدت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة - حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع.

// انتهى //

16:53ت م

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المدينة المنورة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسبدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءًا من الساعة الـثالثة ظهراً.كما رصدت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة - حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع.// انتهى //16:53ت م0128

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.