السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يخصص 10 أطباء لتقديم الاستشارات لأمراض القلب



القصيم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

خصص التجمع الصحي بمنطقة القصيم 10 أطباء استشاريين من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب لتقديم الرأي والمشورة للمستفيدين من الخدمات الصحية في منازلهم ، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأبان التجمع الصحي بالمنطقة أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تحت شعار " نخدمك في بيتك " تهدف إلى تمكين المرضى من التواصل مع أطبائهم من خلال العيادات الاستشارية عن بعد حيث تم تخصيص رقم الجوال 0596706500 وجدولة مواعيد الأطباء على فترتين صباحية ومسائية للرد على جميع استفسارات المستفيدين وهم في منازلهم.

ويتم تلقي الاتصالات وتقديم المشورة الطبية بعد الرجوع لملف المريض ، وتقديم جميع المساعدات وتسهيل حصولهم على العلاج دون الحضور للمركز ، كذلك إعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم خدمة التواصل مع جميع مراجعي عيادة سيولة الدم وتوجيههم للمراكز الصحية والمستشفيات القريبة لعمل الفحص والتواصل مع الخط الساخن رقم (0590403311) للاستشارة الطبية لنتيجة الفحص.

// انتهى //

16:51ت م

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القصيم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسخصص التجمع الصحي بمنطقة القصيم 10 أطباء استشاريين من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب لتقديم الرأي والمشورة للمستفيدين من الخدمات الصحية في منازلهم ، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره.وأبان التجمع الصحي بالمنطقة أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تحت شعار " نخدمك في بيتك " تهدف إلى تمكين المرضى من التواصل مع أطبائهم من خلال العيادات الاستشارية عن بعد حيث تم تخصيص رقم الجوال 0596706500 وجدولة مواعيد الأطباء على فترتين صباحية ومسائية للرد على جميع استفسارات المستفيدين وهم في منازلهم.ويتم تلقي الاتصالات وتقديم المشورة الطبية بعد الرجوع لملف المريض ، وتقديم جميع المساعدات وتسهيل حصولهم على العلاج دون الحضور للمركز ، كذلك إعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم خدمة التواصل مع جميع مراجعي عيادة سيولة الدم وتوجيههم للمراكز الصحية والمستشفيات القريبة لعمل الفحص والتواصل مع الخط الساخن رقم (0590403311) للاستشارة الطبية لنتيجة الفحص.// انتهى //16:51ت م0126

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