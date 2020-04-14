

الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق مبادرة " خيرات الرياض " , وذلك بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة وتسهيل مهامها وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين بالمساهمة فيها وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال حظر التجول وتعليق الأعمال .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض ما عرضه سمو نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة .

من جانبه رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على توجيهاته ورعايته الكريمة آملاً سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة دعم ورخاء.

كما أشاد سموه بما يتسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات الذين بادروا بوقت مبكر , معرباً عن شكره وتقديره لهم .

// انتهى //

16:13ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يوافق على مبادرة ( خيرات الرياض ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.