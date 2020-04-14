السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة وفاة



جاكرتا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 282 حالة إصابة بفيروس

وقال المتحدث باسم مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس أحمد يوريانتو: إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

// انتهى //

15:51ت م

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جاكرتا 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 282 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 4836 حالة.وقال المتحدث باسم مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس أحمد يوريانتو: إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //15:51ت م0118

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