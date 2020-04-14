شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة ووفاة 8 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 73. حتى الآن.

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