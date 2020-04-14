لجين شومان تكشف لـ"العين الإخبارية" سر تبرؤها من والدها الإخواني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ابنة الإخواني الهارب إلى تركيا محمد شومان، عن سر تبرؤها من والدها، وتوجيه رسالة قوية له، طالبته فيها بالتوقف عن ادعاءاته الأخيرة بشأن أسرتها، مشددة على أنها لم تندم ولا يهمها هجوم الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية على رسالتها.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف قالت "لجين" لـ"العين الإخبارية": رسالتي واضحة وصريحة واتفقنا عليها جميعا كأسرة وهي أننا نريد العالم كله يعرف أنه لا وجود لشومان في حياتنا ونريده يعرف هو الآخر أننا سئمنا تدخله في شؤوننا الخاصة".

وتابعت "لجين": لم يكن أحد يعرف من محيطي الذي أتعامل معه أنني ابنة هذا الرجل، وفعليا قطعنا صلتنا به قبل هروبه لتركيا منذ أكثر من ٥ سنوات، وطيلة هذه الفترة لم نسمح له بأي تواصل معنا.. لكن أن يخرج للعالم ويحاول استغلالنا هذا ما نرفضه ونرد عليه.





وبلهجة حاسمة، أوضحت "ابنة شومان" أنها لم تتابع ردود الأفعال حول رسالتها التي بثتها في وقت سابق اليوم، قائلة: "لم أتابع أي ردود أفعال مؤيدة أو معارضة.. لم أقرأ تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا على حسابي ولا على أي صفحات أخرى"، مشددة على أن "اعتراض الكتائب الإلكترونية للإخوان لا يهمها مطلقا".



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وأضافت: رغم أن ما فعلته لم يكن سهلا علي خاصة أن يعرف من حولي أنه أبي وأضطر للتبرؤ منه في العلن لكن في النهاية لست نادمة خاصة أننا اتخذنا هذه الخطوة بعد صبر طويل على تصرفاته منذ اتخذ اتجاهات مختلفة عنا وهرب لتركيا.

وفي وقت سابق الإثنين، تبرأت لجين من والدها الإخواني الهارب إلى تركيا محمد شومان، وهو ممثل قدم أدوارا ثانوية، كاشفة عن زيف ادعاءاته حول تعرض أسرته للاعتقال والاختفاء القسري.

وتداولت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية ادعاءات شومان التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، لتستخدمه تحت غطاء المظلومية الكاذبة، كما سارعت قناة الجزيرة القطرية إلى إجراء مداخلة هاتفية أمس مع شومان، مدعية القبض على أفراد من أسرته بعد فيلمه الأخير.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد. ففور نشر ابنته لرسالتها. شنت الكتائب الإخوانية هجوما على لجين، وهو ما قالت عنه لـ"العين الإخبارية" بأنه لا يهمها ولن تضيع وقتها في الرد عليهم، لأن أسرتها الوحيدة التي عانت بسببه طيلة السنوات الماضية.