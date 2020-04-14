الإيسيسكو تؤيد مبادرة الملك محمد السادس الإفريقية لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرباط

تعرب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن تأييدها للمبادرة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رؤساء إفريقيا، من أجل إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وتؤكد الإيسيسكو استعدادها للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والتي تنسجم مع أهداف المنظمة ورؤيتها الاستراتيجية، ومع مقاصد المبادرات التربوية والعلمية والثقافية التي أطلقتها منذ تفجر الأزمة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والمشورة والخبرة الفنية، في مجالات اختصاصاتها وميادين عملها.

وتجدد الإيسيسكو تأييدها لجميع الدعوات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء، والإفريقية منها على وجه الخصوص، في مواجهة الانعكاسات السلبية الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وتؤكد أن التضامن والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد للانتصار على هذه الأزمة.