، الاحتلال يسمح لجماعات إرهابية يهودية مصابة بكورونا بمهاجمة أهداف فلسطينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحرقوا عددًا من المركبات وألقوا الحجارة على الفلسطينيين بعد هروبهم من الحجر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: المستوطنون المتطرفون أحرقوا عددًا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي؛ وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأضافت: هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادًا لعشرات الاعتداءات التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية" أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا؛ لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني؛ في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميًّا وشعبيًّا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.

وحمّلت الوزارة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتها ومستوطنيها، وحذّرت في ذات الوقت من مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليات التطهير العرقي البشعة ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس والأغوار.الاحتلال الإسرائيلي فلسطين فيروس كورونا الجديد