، الصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة ،

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليًا في 213 دولة.
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن "العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية".
وقالت "هاريس" وفق "سبوتنيك": في أوروبا، هناك صورة مختلطة. في بعض التفشيات الكبيرة التي شهدناها في إيطاليا وإسبانيا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض ببطء. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، تتزايد الحالات. وحول العالم 90% من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة الوباء بعد.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 03:32 PM
المتحدثة الرسمية باسم المنظمة: لم نبلغ ذروته بعدالصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد منتشر حاليًا في 213 دولة.
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن "العالم لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من وجود تباطؤ في انتشاره بالبلدان الأوروبية".
وقالت "هاريس" وفق "سبوتنيك": في أوروبا، هناك صورة مختلطة. في بعض التفشيات الكبيرة التي شهدناها في إيطاليا وإسبانيا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض ببطء. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نرى تباطؤًا. في دول أخرى، مثل تركيا والمملكة المتحدة، تتزايد الحالات. وحول العالم 90% من الحالات الجديدة موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا. لذلك نحن بالتأكيد لا نرى ذروة الوباء بعد.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم تخطى عتبة الـ"مليوني" شخص.
، الصحة العالمية: "كورونا" منتشر حاليًا في 213 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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