محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن. 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 03:39 PM Advertisements "الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369 3 4 10,727 "الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأثنين .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5369 حالة حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" : تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5369 ،

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