شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: «إفطار مليون صائم» لفتة إنسانية من أمير مكة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بموافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج (إفطار مليون صائم)، الذي يندرج تحت حملة (بِرّاً بمكة)، وبالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، ومتابعة لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وأكد أن الموافقة الكريمة من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إفطار مليون صائم هي أحد الصور المتتالية والمستمرة للفتات الإنسانية التي تؤكد مدى حرصه -حفظه الله- على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في عدم تأثُّر أبناء المنطقة بالتبِعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ألمّت بالعالم جرّاء انتشار جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة والمتعففة، ومعاونتهم على تخطي الغمة.

سائلاً المولى القدير- عز وجل- أن يسدد رأي قادتنا ويبارك في جهودهم لما يبذلونه من أجل الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها العز والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.