شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من غبار تبوك والان نبدء بالتفاصيل

حذرت القوات الخاصة بأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك بأخذ الحيطة وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرقات بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. وقد أشارات هيئة الأرصاد في تقريرها اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

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