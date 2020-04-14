تخطى عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 120 ألفاً في العالم، سجلت أوروبا وحدها 70% منها، حتى الساعة 11 بتوقيت جرينتش صباح الثلاثاء.





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وسجلت وكالة "فرانس برس" 120 ألفا و13 حالة بينها 81 ألفا و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضررا. بينما بلغت الوفيات في الولايات المتحدة (23 ألفا و649)، وهي أكثر البلاد في عدد الوفيات، تليها إيطاليا (20 ألفا و465) وإسبانيا (18 ألفا و56) وفرنسا (14 ألفا و967).

ويقترب عدد الإصابات حول العالم من 2 مليون، بتسجيل مليون و923 ألفا و390 إصابة في العالم أكثر من نصفها في أوروبا (973087) مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة.