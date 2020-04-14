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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه وفي ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات؛ فقد تَقرر استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو؛ وذلك حتى إشعار آخر.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحاد القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ حيث إن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفِرَق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.
ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قد قرر سابقًا تأجيل مباريات شهريْ مارس وأبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور.
وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد
"الاتحاد الآسيوي" يؤجل مباريات شهري "مايو" و"يونيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه وفي ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات؛ فقد تَقرر استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو؛ وذلك حتى إشعار آخر.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحاد القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ حيث إن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفِرَق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.
ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قد قرر سابقًا تأجيل مباريات شهريْ مارس وأبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور.
وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:54 PM
أكد أنه يدرس خيارات استكمال بطولتي الدوري والكأس
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه وفي ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات؛ فقد تَقرر استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو؛ وذلك حتى إشعار آخر.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحاد القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ حيث إن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفِرَق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.
ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قد قرر سابقًا تأجيل مباريات شهريْ مارس وأبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور.
وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020.
، "الاتحاد الآسيوي" يؤجل مباريات شهري "مايو" و"يونيو" ،
المصدر : الخليج 365
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