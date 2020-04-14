، "صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .

وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .

وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.مديرية الشؤون الصحية محافظة بيشة فيروس كورونا الجديد