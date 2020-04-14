- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.
وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .
وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .
وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.مديرية الشؤون الصحية محافظة بيشة فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:57 PM
ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد
نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة ومسحًا ميدانيًا صحيًا ووقائيًا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة: الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة.
وأضاف: يأتي هذا الإجراء للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .
وأجري الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، مع تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .
وشددت "صحة بيشة" على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.
، "صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة بيشة" تنفذ جولات وقائية على مساكن العمالة الوافدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.