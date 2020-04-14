، توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض مع تساقط البرد الليلة ،

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توقّع موقع "طقس العرب" أن تتفاقم حالة عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق وجنوب المملكة، ابتداءً من مساء اليوم.
وقال الموقع: تبدأ غيوم رعدية ركامية بالتكاثر فوق عموم المنطقة الوسطى والجنوب من المملكة ابتداءً من ظهيرة الثلاثاء، وتشتد على غرب وجنوب منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات العصر والمساء، وتصل تأثيراتها للعاصمة الرياض خلال ساعات الليل، حيث تهطل زخات غزيرة من الأمطار على العاصمة مع تساقط لحبات البرد ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف: تعتبر حالة عدم الاستقرار المتوقعة أن تبلغ ذروتها على العاصمة الرياض الليل القادمة ونهار الأربعاء بين المتوسطة والقوية، مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات أثناء فترة هطول الأمطار الرعدية.
وتابع الموقع: ستكون هناك رياح نشطة وغبار على شمال وشمال غرب المملكة، ويتمركز منخفض جوي سطحي فوق منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء يدفع برياح شمالية شرقية إلى شرقية على منطقة تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة، حيث تزداد فرص تشكّل موجات غبارية في تلك المناطق.أمطار غزيرة الرياض
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:49 PM
"طقس العرب" ينبه لتفاقم حالة عدم الاستقرار الجوي
توقّع موقع "طقس العرب" أن تتفاقم حالة عدم الاستقرار الجوي على وسط وشرق وجنوب المملكة، ابتداءً من مساء اليوم.
وقال الموقع: تبدأ غيوم رعدية ركامية بالتكاثر فوق عموم المنطقة الوسطى والجنوب من المملكة ابتداءً من ظهيرة الثلاثاء، وتشتد على غرب وجنوب منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية مع ساعات العصر والمساء، وتصل تأثيراتها للعاصمة الرياض خلال ساعات الليل، حيث تهطل زخات غزيرة من الأمطار على العاصمة مع تساقط لحبات البرد ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف: تعتبر حالة عدم الاستقرار المتوقعة أن تبلغ ذروتها على العاصمة الرياض الليل القادمة ونهار الأربعاء بين المتوسطة والقوية، مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات أثناء فترة هطول الأمطار الرعدية.
وتابع الموقع: ستكون هناك رياح نشطة وغبار على شمال وشمال غرب المملكة، ويتمركز منخفض جوي سطحي فوق منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء يدفع برياح شمالية شرقية إلى شرقية على منطقة تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة، حيث تزداد فرص تشكّل موجات غبارية في تلك المناطق.
، توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض مع تساقط البرد الليلة ،
المصدر : الخليج 365
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