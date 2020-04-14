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أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة عتبة الـ 15 ألفاً، مع وفاة 816 شخصاً.
وقالت المنظمة عبر "تويتر"، إن 52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15249 حالة مرض بـ COVID-19؛ بينها 816 وفاة، و2895 حالة شفاء.
وتم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدّر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة.فيروس كورونا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:39 PM
بينها 816 وفاة و2895 حالة شفاء.. والأغلبية العظمى بالشمال
أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة عتبة الـ 15 ألفاً، مع وفاة 816 شخصاً.
وقالت المنظمة عبر "تويتر"، إن 52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15249 حالة مرض بـ COVID-19؛ بينها 816 وفاة، و2895 حالة شفاء.
وتم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدّر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة.
، كورونا في إفريقيا.. "القاتل" يصيب أكثر من 15 ألف شخص ،
المصدر : الخليج 365
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