، البحرين.. تسجيل 161 حالة كورونا جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي 870 والمتعافون 645 والوفيات 7

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تعافي 54 حالة إضافية من كورونا، وتسجيل 161 حالة قائمة جديدة منها 156 حالة لعمالة وافدة، و3 حالات لمخالطين، وحالتان قادمتان من الخارج؛ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 870، والمتعافين 645، إضافة لـ7 وفيات.

وقالت وزارة الصحة: الحالات الـ156 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3581 فحصًا مختبريًّا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ضِمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من المناطق.

وتابعت: الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة استباقيًّا ووضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي؛ يسهل من علاجهم ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.البحرين فيروس كورونا الجديد