- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75 % من خطة إنتاج دواء مصري؛ لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية المصرية السيد عبدالستار المليجي؛ وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي؛ كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.
ووفق "روسيا اليوم" أوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشارت إلى أن مصر ستحدّد دواءً معالجاً لمرضى كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.مصر فيروس كورونا الجديد
مصر.. علماء يعلنون إنجاز 75 % من أبحاث إنتاج دواء "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75 % من خطة إنتاج دواء مصري؛ لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية المصرية السيد عبدالستار المليجي؛ وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي؛ كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.
ووفق "روسيا اليوم" أوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشارت إلى أن مصر ستحدّد دواءً معالجاً لمرضى كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:52 PM
نقابة المهن العلمية ستحدّد علاجاً للفيروس خلال الأيام العشرة المقبلة
أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75 % من خطة إنتاج دواء مصري؛ لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية المصرية السيد عبدالستار المليجي؛ وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي؛ كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.
ووفق "روسيا اليوم" أوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشارت إلى أن مصر ستحدّد دواءً معالجاً لمرضى كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.
، مصر.. علماء يعلنون إنجاز 75 % من أبحاث إنتاج دواء "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. علماء يعلنون إنجاز 75 % من أبحاث إنتاج دواء "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.